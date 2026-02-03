Reba’s ‘Happy’s Place’ renewed for a 3rd season at NBC

If you love Reba McEntire’s show ‘Happy’s Place’, we have some huge news for you. The show has been renewed by NBC for a third season!
Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Straw Man" Episode 203 -- Pictured: (l-r) Pablo Castelblanco as Steve, Tokala Black Elk as Takoda, Reba McEntire as Bobbie, Rex Linn as Emmett, Belissa Escobedo as Isabella -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Promises, Promises" Episode 201 -- Pictured: Pablo Castelblanco as Steve -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "I've Got a Secret" Episode 202 -- Pictured: Reba McEntire as Bobbie -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Promises, Promises" Episode 201 -- Pictured: (l-r) Reba McEntire as Bobbie, Belissa Escobedo as Isabella -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Straw Man" Episode 203 -- Pictured: Belissa Escobedo as Isabella -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "I've Got a Secret" Episode 202 -- Pictured: Melissa Peterman as Gabby -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "I've Got a Secret" Episode 202 -- Pictured: Tokala Black Elk as Takoda -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Straw Man" Episode 203 -- Pictured: (l-r) Reba McEntire as Bobbie, -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "I've Got a Secret" Episode 202 -- Pictured: (l-r) Belissa Escobedo as Isabella, Tokala Black Elk as Takoda -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Promises, Promises" Episode 201 -- Pictured: (l-r) Reba McEntire as Bobbie, Rex Linn as Emmett -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "I've Got a Secret" Episode 202 -- Pictured: (l-r) Belissa Escobedo as Isabella, Melissa Peterman as Gabby -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- "Promises, Promises" Episode 201 -- Pictured: Rex Linn as Emmett -- (Photo by: Casey Durkin/NBC via Getty Images) (NBC/Casey Durkin/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Reba McEntire as Bobby -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Belissa Escobedo as Isabella -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Melissa Peterman as Gabby -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Rex Linn as Emmett -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Tokala Black Elk as Takoda -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Happy's Place - Season 2 HAPPY'S PLACE -- Season: 2 -- Pictured: Pablo Castelblanco as Steve -- (Photo by: Peggy Sirota/NBC via Getty Images) (NBC/Peggy Sirota/NBC via Getty Image) Deadline reported the news that both ‘Happy’s Place’ and fellow NBC sitcom ‘St. Denis Medical’ are getting a 3rd season.
You can watch
St. Dennis Medical on Monday nights at 8 PM on NBC and Happy’s Place on Friday nights at 8 PM on NBC. Watch clips from Happy’s Place VIDEO