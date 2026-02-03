Reba’s ‘Happy’s Place’ renewed for a 3rd season at NBC

By Jimmy Larrabee

If you love Reba McEntire’s show ‘Happy’s Place’, we have some huge news for you. The show has been renewed by NBC for a third season!

Deadline reported the news that both ‘Happy’s Place’ and fellow NBC sitcom ‘St. Denis Medical’ are getting a 3rd season.

You can watch St. Dennis Medical on Monday nights at 8 PM on NBC and Happy’s Place on Friday nights at 8 PM on NBC.

