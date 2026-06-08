The 50 private colleges that are most worth the price tag, based on data

Winston Tan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

Private colleges with the best return on investment

For high school graduates, choosing the right college can be one of the most important decisions in their lives. The college experience can be a key step to figuring out who they are as adults and what they will do with the rest of their lives, but it can also be a daunting decision.

Enrolling in a private college is a financial investment, as well as an emotional one. American private colleges can be among the most expensive higher learning institutions in the world. Per U.S. News & World Report, the average total for tuition and fees at private universities in the 2025-26 school year reached nearly $45,000. But many universities are much more expensive. One year of studying and living on campus at Harvey Mudd College, for example, could cost more than $104,000, according to the college's own website. With nationwide student debt swelling past $1.86 trillion as of the first quarter of 2026, making such a large investment in education and the future can be a reach for many students, so it's important to make sure they're getting their money's worth.

Stacker compiled a list of the private colleges with the best return on investment using a study from Georgetown University's Center on Education and the Workforce. Nonprofit private colleges that primarily issue bachelor's degrees were considered. Colleges are ranked by the highest 40-year return on investment, as measured by the net present value of costs plus projected earnings 40 years after enrollment.

A college's ROI factors in tuition and living expenses, student fees, food, and transportation, among other things. These elements are matched up against prospective careers, salary expectations, and potential earnings.

Here's a breakdown of some of the key factors that went into the researchers' calculations.

- 40-year NPV: What the sum of all earnings 40 years after enrollment is worth today, adjusted for the cost of education at the school.

- Median earnings after 10 years: Typical annual salary 10 years after enrollment.

- Net price: The average price students pay per year after scholarships and financial aid, including books and living expenses.

- Graduation rate: Share of students who complete bachelor's degrees within six years.

- Median debt: The typical amount of student debt graduates from this school hold.

Whether you're considering any of the private colleges on this list or you graduated from college many decades ago, keep reading to discover the private colleges in America with the best return on investment.

f.t.Photographer // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#50. Illinois Institute of Technology

- 40-year NPV: $1,654,000

- Median earnings after 10 years: $77,682

- Net-price: $22,831

- Graduation rate: 71.0%

- Median debt: $19,428

EQRoy // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#49. George Washington University

- 40-year NPV: $1,661,000

- Median earnings after 10 years: $80,606

- Net-price: $33,719

- Graduation rate: 82.0%

- Median debt: $19,500

JHVEPhoto // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#48. Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide

- 40-year NPV: $1,666,000

- Median earnings after 10 years: $77,768

- Net-price: $20,333

- Graduation rate: 23.0%

- Median debt: $14,000

Ritu Manoj Jethani // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#47. Northeastern University

- 40-year NPV: $1,668,000

- Median earnings after 10 years: $79,786

- Net-price: $31,093

- Graduation rate: 89.0%

- Median debt: $22,500

cheng // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#46. Rice University

- 40-year NPV: $1,686,000

- Median earnings after 10 years: $77,683

- Net-price: $16,999

- Graduation rate: 94.0%

- Median debt: $10,500

EQRoy // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#45. Northwestern University

- 40-year NPV: $1,703,000

- Median earnings after 10 years: $80,033

- Net-price: $24,664

- Graduation rate: 94.0%

- Median debt: $14,000

Wangkun Jia // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#44. Clarkson University

- 40-year NPV: $1,706,000

- Median earnings after 10 years: $81,358

- Net-price: $29,015

- Graduation rate: 76.0%

- Median debt: $24,205

Sean Pavone // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#43. Vanderbilt University

- 40-year NPV: $1,719,000

- Median earnings after 10 years: $79,872

- Net-price: $19,432

- Graduation rate: 93.0%

- Median debt: $12,420

ESB Professional // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#42. College of the Holy Cross

- 40-year NPV: $1,732,000

- Median earnings after 10 years: $84,653

- Net-price: $37,292

- Graduation rate: 91.0%

- Median debt: $26,000

Tony Savino // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#41. Milwaukee School of Engineering

- 40-year NPV: $1,735,000

- Median earnings after 10 years: $81,328

- Net-price: $24,440

- Graduation rate: 69.0%

- Median debt: $23,500

Evan Meyer // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#40. Washington University in St Louis

- 40-year NPV: $1,741,000

- Median earnings after 10 years: $82,732

- Net-price: $26,869

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $15,046

Gorgev // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#39. Manhattan University

- 40-year NPV: $1,747,000

- Median earnings after 10 years: $83,117

- Net-price: $28,153

- Graduation rate: 72.0%

- Median debt: $22,000

Ganna Tokolova // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#38. University of Southern California

- 40-year NPV: $1,748,000

- Median earnings after 10 years: $83,426

- Net-price: $29,528

- Graduation rate: 92.0%

- Median debt: $17,250

Connecticut Post via Getty Images (Stacker/Stacker)

#37. Fairfield University

- 40-year NPV: $1,754,000

- Median earnings after 10 years: $86,060

- Net-price: $38,869

- Graduation rate: 82.0%

- Median debt: $24,450

Jon Bilous // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#36. Johns Hopkins University

- 40-year NPV: $1,763,000

- Median earnings after 10 years: $83,287

- Net-price: $29,342

- Graduation rate: 93.0%

- Median debt: $11,750

Cynthia Farmer // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#35. Lafayette College

- 40-year NPV: $1,766,000

- Median earnings after 10 years: $84,939

- Net-price: $32,551

- Graduation rate: 87.0%

- Median debt: $16,000

tokar // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#34. Bucknell University

- 40-year NPV: $1,789,000

- Median earnings after 10 years: $88,154

- Net-price: $42,502

- Graduation rate: 89.0%

- Median debt: $21,928

Kristi Blokhin // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#33. Washington and Lee University

- 40-year NPV: $1,828,000

- Median earnings after 10 years: $86,020

- Net-price: $22,615

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $18,750

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#32. Worcester Polytechnic Institute

- 40-year NPV: $1,855,000

- Median earnings after 10 years: $89,405

- Net-price: $39,756

- Graduation rate: 88.0%

- Median debt: $26,795

GaudiLab // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#31. Bryant University

- 40-year NPV: $1,857,000

- Median earnings after 10 years: $91,105

- Net-price: $39,234

- Graduation rate: 81.0%

- Median debt: $23,250

Joseph Sohm // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#30. Harvard University

- 40-year NPV: $1,859,000

- Median earnings after 10 years: $84,918

- Net-price: $15,386

- Graduation rate: 97.0%

- Median debt: $12,072

Amy Lutz // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#29. Villanova University

- 40-year NPV: $1,860,000

- Median earnings after 10 years: $90,613

- Net-price: $41,027

- Graduation rate: 90.0%

- Median debt: $24,988

Chuck W Walker // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#28. University of Notre Dame

- 40-year NPV: $1,863,000

- Median earnings after 10 years: $88,962

- Net-price: $33,025

- Graduation rate: 96.0%

- Median debt: $19,000

Lewis Liu // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#27. Cornell University

- 40-year NPV: $1,884,000

- Median earnings after 10 years: $91,176

- Net-price: $40,126

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $13,108

Barbara Kalbfleisch // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#26. Claremont McKenna College

- 40-year NPV: $1,889,000

- Median earnings after 10 years: $86,571

- Net-price: $22,161

- Graduation rate: 92.0%

- Median debt: $12,070

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#25. Dartmouth College

- 40-year NPV: $1,895,000

- Median earnings after 10 years: $91,627

- Net-price: $33,574

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $14,500

Helioscribe // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#24. Yale University

- 40-year NPV: $1,917,000

- Median earnings after 10 years: $88,655

- Net-price: $17,549

- Graduation rate: 97.0%

- Median debt: $12,000

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#23. Boston College

- 40-year NPV: $1,924,000

- Median earnings after 10 years: $93,021

- Net-price: $35,899

- Graduation rate: 93.0%

- Median debt: $16,999

Mariusz S. Jurgielewicz // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#22. Santa Clara University

- 40-year NPV: $1,940,000

- Median earnings after 10 years: $93,291

- Net-price: $38,327

- Graduation rate: 91.0%

- Median debt: $16,999

James R. Martin // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#21. Kettering University

- 40-year NPV: $1,943,000

- Median earnings after 10 years: $93,893

- Net-price: $37,518

- Graduation rate: 63.0%

- Median debt: $27,000

Suchan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#20. Columbia University in the City of New York

- 40-year NPV: $1,946,000

- Median earnings after 10 years: $89,871

- Net-price: $23,306

- Graduation rate: 96.0%

- Median debt: $19,250

Rosemarie Mosteller // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#19. Rose-Hulman Institute of Technology

- 40-year NPV: $1,947,000

- Median earnings after 10 years: $94,131

- Net-price: $39,076

- Graduation rate: 84.0%

- Median debt: $22,577

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#18. Rensselaer Polytechnic Institute

- 40-year NPV: $1,949,000

- Median earnings after 10 years: $93,416

- Net-price: $35,464

- Graduation rate: 85.0%

- Median debt: $21,000

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#17. Duke University

- 40-year NPV: $1,976,000

- Median earnings after 10 years: $93,115

- Net-price: $27,020

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $12,500

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#16. Lehigh University

- 40-year NPV: $2,019,000

- Median earnings after 10 years: $95,033

- Net-price: $29,301

- Graduation rate: 89.0%

- Median debt: $20,024

Orhan Cam // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#15. Georgetown University

- 40-year NPV: $2,027,000

- Median earnings after 10 years: $96,375

- Net-price: $28,909

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $14,493

Jeffrey Vock Photography // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#14. Stevens Institute of Technology

- 40-year NPV: $2,047,000

- Median earnings after 10 years: $98,159

- Net-price: $37,588

- Graduation rate: 86.0%

- Median debt: $25,000

NurPhoto // Getty Images (Stacker/Stacker)

#13. University of the Sciences

- 40-year NPV: $2,080,000

- Median earnings after 10 years: $98,779

- Net-price: $33,637

- Graduation rate: 77.0%

- Median debt: $26,920

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#12. Carnegie Mellon University

- 40-year NPV: $2,119,000

- Median earnings after 10 years: $99,998

- Net-price: $34,508

- Graduation rate: 90.0%

- Median debt: $19,000

Jay Yuan // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#11. Princeton University

- 40-year NPV: $2,126,000

- Median earnings after 10 years: $95,689

- Net-price: $11,317

- Graduation rate: 97.0%

- Median debt: $10,355

Diego Grandi // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#10. Stanford University

- 40-year NPV: $2,200,000

- Median earnings after 10 years: $97,798

- Net-price: $11,496

- Graduation rate: 94.0%

- Median debt: $11,000

EQRoy // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#9. University of Pennsylvania

- 40-year NPV: $2,211,000

- Median earnings after 10 years: $103,246

- Net-price: $25,802

- Graduation rate: 96.0%

- Median debt: $14,000

Yingna Cai // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#8. Babson College

- 40-year NPV: $2,242,000

- Median earnings after 10 years: $106,595

- Net-price: $34,606

- Graduation rate: 92.0%

- Median debt: $20,500

Wangkun Jia // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#7. Bentley University

- 40-year NPV: $2,247,000

- Median earnings after 10 years: $107,974

- Net-price: $38,986

- Graduation rate: 89.0%

- Median debt: $23,250

Jim_Brown_Photography // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#6. Harvey Mudd College

- 40-year NPV: $2,370,000

- Median earnings after 10 years: $108,988

- Net-price: $32,727

- Graduation rate: 92.0%

- Median debt: $19,500

cdrin // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#5. Massachusetts Institute of Technology

- 40-year NPV: $2,490,000

- Median earnings after 10 years: $111,222

- Net-price: $16,636

- Graduation rate: 95.0%

- Median debt: $12,000

Ken Wolter // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#4. California Institute of Technology

- 40-year NPV: $2,490,000

- Median earnings after 10 years: $112,166

- Net-price: $24,274

- Graduation rate: 93.0%

- Median debt: $9,867

Boston Globe // Getty Images (Stacker/Stacker)

#3. MCPHS University

- 40-year NPV: $2,509,000

- Median earnings after 10 years: $118,171

- Net-price: $37,712

- Graduation rate: 73.0%

- Median debt: $25,000

metamorworks // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#2. Albany College of Pharmacy and Health Sciences

- 40-year NPV: $2,608,000

- Median earnings after 10 years: $119,112

- Net-price: $29,116

- Graduation rate: 68.0%

- Median debt: $25,000

fizkes // Shutterstock (Stacker/Stacker)

#1. University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis

- 40-year NPV: $2,680,000

- Median earnings after 10 years: $121,576

- Net-price: $27,282

- Graduation rate: 84.0%

- Median debt: $15,500

Story editing by Jeff Inglis. Copy editing by Kristen Wegrzyn.