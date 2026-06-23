Cities with the most expensive homes in the Orlando metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
[ 30-year fixed mortgage rate ]
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Orlando metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 55 cities and towns.
#30. Kenansville, FL
- Typical home value: $394,553
- 1-year price change: +2.3%
- 5-year price change: +37.2%
#29. Mount Dora, FL
- Typical home value: $394,803
- 1-year price change: -1.6%
- 5-year price change: +28.9%
#28. Saint Cloud, FL
- Typical home value: $394,877
- 1-year price change: -3.7%
- 5-year price change: +25.9%
#27. Apopka, FL
- Typical home value: $397,216
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +27.9%
#26. Howey in the Hills, FL
- Typical home value: $405,054
- 1-year price change: -1.4%
- 5-year price change: +32.6%
#25. Ocoee, FL
- Typical home value: $416,185
- 1-year price change: -3.0%
- 5-year price change: +31.8%
#24. Sorrento, FL
- Typical home value: $416,879
- 1-year price change: -1.5%
- 5-year price change: +30.2%
#23. Winter Springs, FL
- Typical home value: $426,648
- 1-year price change: -2.6%
- 5-year price change: +28.4%
#22. Clermont, FL
- Typical home value: $431,918
- 1-year price change: -3.8%
- 5-year price change: +29.1%
#21. Longwood, FL
- Typical home value: $457,302
- 1-year price change: -1.4%
- 5-year price change: +29.7%
#20. Lake Mary, FL
- Typical home value: $466,846
- 1-year price change: -2.2%
- 5-year price change: +27.3%
#19. Winter Park, FL
- Typical home value: $469,023
- 1-year price change: -1.0%
- 5-year price change: +29.4%
#18. Maitland, FL
- Typical home value: $484,328
- 1-year price change: -0.3%
- 5-year price change: +30.6%
#17. Edgewood, FL
- Typical home value: $488,448
- 1-year price change: -0.3%
- 5-year price change: +34.0%
#16. Gotha, FL
- Typical home value: $506,615
- 1-year price change: -2.2%
- 5-year price change: +36.2%
#15. Bithlo, FL
- Typical home value: $508,609
- 1-year price change: -1.0%
- 5-year price change: +35.0%
#14. Oviedo, FL
- Typical home value: $509,020
- 1-year price change: -1.2%
- 5-year price change: +32.3%
#13. Wedgefield, FL
- Typical home value: $528,127
- 1-year price change: -3.2%
- 5-year price change: +36.1%
#12. Belle Isle, FL
- Typical home value: $539,304
- 1-year price change: -0.3%
- 5-year price change: +34.4%
#11. Ferndale, FL
- Typical home value: $539,662
- 1-year price change: -0.1%
- 5-year price change: +47.8%
#10. Doctor Phillips, FL
- Typical home value: $540,615
- 1-year price change: -2.2%
- 5-year price change: +35.9%
#9. Oakland, FL
- Typical home value: $567,205
- 1-year price change: -0.2%
- 5-year price change: +36.1%
#8. Winter Garden, FL
- Typical home value: $570,727
- 1-year price change: -2.7%
- 5-year price change: +34.9%
#7. Geneva, FL
- Typical home value: $588,017
- 1-year price change: +0.5%
- 5-year price change: +36.9%
#6. Christmas, FL
- Typical home value: $629,246
- 1-year price change: +1.1%
- 5-year price change: +45.8%
#5. Montverde, FL
- Typical home value: $697,418
- 1-year price change: -0.8%
- 5-year price change: +37.2%
#4. Windermere, FL
- Typical home value: $712,092
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +41.5%
#3. Bay Hill, FL
- Typical home value: $887,058
- 1-year price change: -0.6%
- 5-year price change: +46.7%
#2. Lake Hart, FL
- Typical home value: $1,252,958
- 1-year price change: +0.5%
- 5-year price change: +57.3%
#1. Lake Buena Vista, FL
- Typical home value: $6,245,935
- 1-year price change: +8.6%
- 5-year price change: +90.9%