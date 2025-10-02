How much house does $500,000 buy you in Miami?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL. (Sundry Photography // Shutterstock/Sundry Photography // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Miami?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Miami right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

18714 Sw 306Th Ter, Homestead, FL 33030
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,286
- See 18714 Sw 306Th Ter, Homestead, FL 33030 on Redfin.com

3371 W 94Th Ter, Hialeah, FL 33018
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,962
- See 3371 W 94Th Ter, Hialeah, FL 33018 on Redfin.com

12220 Nw 23Rd Ct, Miami, FL 33147
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,328
- See 12220 Nw 23Rd Ct, Miami, FL 33147 on Redfin.com

321 Ne 75Th St, Miami, FL 33138
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,176
- See 321 Ne 75Th St, Miami, FL 33138 on Redfin.com

3372 Se 7Th Ct, Homestead, FL 33033
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,968
- See 3372 Se 7Th Ct, Homestead, FL 33033 on Redfin.com

25185 Sw 108Th Ave, Homestead, FL 33032
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,772
- See 25185 Sw 108Th Ave, Homestead, FL 33032 on Redfin.com

806 W 80Th Pl, Hialeah, FL 33014
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,747
- See 806 W 80Th Pl, Hialeah, FL 33014 on Redfin.com

3386 W 106Th Ter, Hialeah, FL 33018
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,650
- See 3386 W 106Th Ter, Hialeah, FL 33018 on Redfin.com

909 W 80Th Pl, Hialeah, FL 33014
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,747
- See 909 W 80Th Pl, Hialeah, FL 33014 on Redfin.com

1301 Nw 175Th St, Miami, FL 33169
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,341
- See 1301 Nw 175Th St, Miami, FL 33169 on Redfin.com

12324 Sw 111Th S Canal Street Rd, Miami, FL 33186
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,225
- See 12324 Sw 111Th S Canal Street Rd, Miami, FL 33186 on Redfin.com

1220 Ne 206Th St, Miami, FL 33179
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,166
- See 1220 Ne 206Th St, Miami, FL 33179 on Redfin.com

1025 Curtiss Dr, Opa Locka, FL 33054
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,060
- See 1025 Curtiss Dr, Opa Locka, FL 33054 on Redfin.com

1935 Nw 131St St, Miami, FL 33167
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,120
- See 1935 Nw 131St St, Miami, FL 33167 on Redfin.com

6320 Nw 23Rd Ave, Miami, FL 33147
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,014
- See 6320 Nw 23Rd Ave, Miami, FL 33147 on Redfin.com

14374 Sw 297Th Ter, Homestead, FL 33033
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,012
- See 14374 Sw 297Th Ter, Homestead, FL 33033 on Redfin.com

1000 Quayside Ter, Miami, FL 33138
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,538
- See 1000 Quayside Ter, Miami, FL 33138 on Redfin.com

100 Bayview Dr, Sunny Isles Beach, FL 33160
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,331
- See 100 Bayview Dr, Sunny Isles Beach, FL 33160 on Redfin.com

19900 E Country Club Dr, Miami, FL 33180
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,257
- See 19900 E Country Club Dr, Miami, FL 33180 on Redfin.com

3530 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,181
- See 3530 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180 on Redfin.com

2000 N Bayshore Dr, Miami, FL 33137
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,160
- See 2000 N Bayshore Dr, Miami, FL 33137 on Redfin.com

1861 Nw South River Dr, Miami, FL 33125
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,087
- See 1861 Nw South River Dr, Miami, FL 33125 on Redfin.com

170 Se 14Th St, Miami, FL 33131
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 942
- See 170 Se 14Th St, Miami, FL 33131 on Redfin.com

460 Grand Canal Dr, Miami, FL 33144
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,144
- See 460 Grand Canal Dr, Miami, FL 33144 on Redfin.com

41 Se 5Th St, Miami, FL 33131
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1.5 bathrooms
- Square feet: 952
- See 41 Se 5Th St, Miami, FL 33131 on Redfin.com

55 Sw 9Th St, Miami, FL 33130
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 693
- See 55 Sw 9Th St, Miami, FL 33130 on Redfin.com

121 Ne 34Th St, Miami, FL 33137
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 681
- See 121 Ne 34Th St, Miami, FL 33137 on Redfin.com

601 Ne 1St Ave, Miami, FL 33132
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 567
- See 601 Ne 1St Ave, Miami, FL 33132 on Redfin.com

398 Ne 5Th St, Miami, FL 33132
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 439
- See 398 Ne 5Th St, Miami, FL 33132 on Redfin.com

5445 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140
- Price: $500,000
- 0 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 400
- See 5445 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

