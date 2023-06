U.S. Open: Round 2 tee times

Rickie Fowler watches his tee shot on the seventh hole during the first round of the U.S. Open golf tournament at Los Angeles Country Club on Thursday, June 15, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Rickie Fowler and Xander Schauffele have a share of the lead after posting 8-under 62s, the lowest rounds in U.S. Open history.

After going out in the morning on Thursday, the two leaders will be a part of the afternoon groups.

Here is a look at the tee times for Round 2 at Los Angeles Country Club:

(All times ET)

Tee No. 1

9:45 a.m. – Ross Fisher, Nico Echavarria, Paul Haley II9:56 a.m. – Nick Dunlap (a), Nick Hardy, Sam Stevens10:07 a.m. – Taylor Pendrith, Aldrich Potgieter (a), Romain Langasque10:18 a.m. – Andrew Putnam, Victor Perez, Abraham Ancer10:29 a.m. – Phil Mickelson, Padraig Harrington, Keegan Bradley10:40 a.m. – Mito Pereira, Emiliano Grillo, Mateo Fernandez de Oliveira (a)10:51 a.m. – Tom Kim, Sahith Theegala, Cameron Young11:02 a.m. – Sam Burns, Dustin Johnson, Keith Mitchell11:13 a.m. – Tony Finau, Jordan Spieth, Patrick Cantlay11:24 a.m. – Davis Thompson, Min Woo Lee, Justin Suh11:35 a.m. – Taylor Moore, Mackenzie Hughes, Ben Carr (a)11:46 a.m. – Patrick Cover, David Nyfjall (a), Frankie Capan III11:57 a.m. – Austen Truslow, Christian Cavaliere (a), Alex Schaake3:15 p.m. – Berry Henson, Ryutaro Nagano, Hank Lebioda3:26 p.m. – Michael Kim, Jordan Smith, Wenyi Ding (a)3:37 p.m. – Scott Stallings, Preston Summerhays (a), Lucas Herbert3:48 p.m. – Jens Dantorp, Patrick Rodgers, Ryan Armour3:59 p.m. – Thomas Pieters, Aaron Wise, Gordon Sargent (a)4:10 p.m. – Bryson DeChambeau, Francesco Molinari, Tyrrell Hatton4:21 p.m. – Tom Hoge, Sergio Garcia, Sepp Straka4:32 p.m. – Justin Rose, Rickie Fowler, Jason Day4:43 p.m. – Patrick Reed, Matt Kuchar, Si Woo Kim4:54 p.m. – Xander Schauffele, Viktor Hovland, Jon Rahm5:05 p.m. – Martin Kaymer, Stewart Cink, Michael Thorbjornsen (a)5:16 p.m. – David Horsey, Brendan Valdez (a), Paul Barjon5:27 p.m. – Jordan Gumberg, Kyle Mueller, Bastien Amat (a)

Tee No. 10

9:45 a.m. – Brent Grant, Vincent Norrman, Charley Hoffman9:56 a.m. – Simon Forsström, Carlos Ortiz, Maxwell Moldovan (a)10:07 a.m. – Eric Cole, Thriston Lawrence, Adam Schenk10:18 a.m. – Luke List, Wilco Nienaber, Alejandro Del Rey10:29 a.m. – Adrian Meronk, Harris English, Joaquin Niemann10:40 a.m. – Alex Noren, Wyndham Clark, Austin Eckroat10:51 a.m. – Kurt Kitayama, Cam Davis, Russell Henley11:02 a.m. – Cameron Smith, Sam Bennett, Matt Fitzpatrick11:13 a.m. – Billy Horschel, Chris Kirk, Brian Harman11:24 a.m. – Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy11:35 a.m. – Sebastián Muñoz, Nick Taylor, Taylor Montgomery11:46 a.m. – Olin Browne Jr., David Puig, Karl Vilips (a)11:57 a.m. – Corey Pereira, Isaac Simmons (a), J.J. Grey3:15 p.m. – Omar Morales (a), Deon Germishuys, Jacob Solomon3:26 p.m. – Ryan Gerard, Yuto Katsuragawa, Michael Brennan (a)3:37 p.m. – Hayden Buckley, Adam Svensson, Pablo Larrazabal3:48 p.m. – Carson Young, Dylan Wu, Roger Sloan3:59 p.m. – Ryo Ishikawa, Kevin Streelman, Matthieu Pavon4:10 p.m. – Shane Lowry, Justin Thomas, Tommy Fleetwood4:21 p.m. – Sungjae Im, K.H. Lee, J.T. Poston4:32 p.m. – Gary Woodland, Adam Scott, Corey Conners4:43 p.m. – Collin Morikawa, Max Homa, Scottie Scheffler4:54 p.m. – Denny McCarthy, Joel Dahmen, Adam Hadwin5:05 p.m. – Matthew McClean (a), Seamus Power, Ryan Fox5:16 p.m. – Mac Meissner, Barclay Brown (a), Gunn Charoenkul5:27 p.m. – Alexander Yang (a), Jesse Schutte, Andy Svoboda