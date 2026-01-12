Community Events

EQUAL GROUND ROUNDTABLE DISCUSSION JAN 13 2026

https://www.youtube.com/live/8YED57gV9TE (Equal Ground)

Jan 13, 1:30pm

Calling All Artists:

Seeking Artwork for the Orange County Animal ServicesOrange County Arts & Cultural Affairs is seeking applications from individual artists or artist teams to develop artwork for the new Orange County Animal Services facility.

Deadline for submission is January 13, 2026

Finalist Design Stipend: $1,500

Commission: $145,500

CaFÉ Application: https://tinyurl.com/3bm25ks7

Art Call 2026

Orlando MLK events https://www.orlando.gov/News/Press-Releases/2026-Press-Releases/2026-MLK-Commemoration-Events Pic: Bettmann/Getty Images

Rev. Martin Luther King, Jr. Rev. Martin Luther King, Jr. (Bettmann/Bettmann Archive)

Sanford MLK events Jan 16-19, 2026

Sanford MLK events 2026

Deland MLK events Jan 16-19, 2026

Deland MLK events Jan 2026

Place of Grace Church Anniversary featuring Evangelist Dorinda Clark-Cole Jan 16, 2026

Place of Grace Church Anniversary Jan 2026

Volusia Dems’ January Jump-Off Candidate Forum Jan 24, 2026

Volusia Dems' January Jump-Off 2026

