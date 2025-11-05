Hurricane Relief Needs List

Non-perishable canned food items such as sardines, tuna and tin sausages.

Packing & serving supplies such as bags (plastic and reusable), boxes (for packing items), paper plates, plastic cups, plastic silverware, sanitary napkins.

Deodorant, baby wipes and diapers (adult & baby).

Clothing & footwear such as t-shirts, shorts, pants, slippers, shoes, children’s clothing, baby clothes, light jackets & sweaters, gloves, masks plus towels.

Safety & utility items such as mosquito sprays, matches, candles, batteries, flashlights, small lamps & lanterns and garbage bags.

Comfort & shelter items like tarpaulins, blankets, sheets & pillows, small water containers or jugs.

    STAR Cares is an exclusive Community Affairs initiative of STAR 94.5, committed to enriching the lives of African-Americans in our community who need to be informed and benefit from programs targeting Education, Health and Financial Literacy

