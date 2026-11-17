Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Miami Dolphins fantasy performances in the 2026 season through week 10 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#9. Malik Willis, October 4, 2026
- Stats: 85 Passing Yards, 0 Passing TDs, 0 Interceptions, 11 Rushing Yards
- Game: MIA vs MIN, 10-15 Loss
- Fantasy points: 2.5
#8. Malik Willis, November 8, 2026
- Stats: 128 Passing Yards, 0 Passing TDs, 1 Interceptions, 7 Rushing Yards
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 3.82
#7. Malik Willis, September 27, 2026
- Stats: 210 Passing Yards, 0 Passing TDs, 1 Interceptions, 56 Rushing Yards
- Game: MIA vs KAN, 10-24 Loss
- Fantasy points: 10.0
#6. Malik Willis, September 20, 2026
- Stats: 197 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions, 6 Rushing Yards
- Game: MIA vs SFO, 13-35 Loss
- Fantasy points: 12.48
#5. Kyle McCord, November 15, 2026
- Stats: 209 Passing Yards, 0 Passing TDs, 0 Interceptions, 4 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 12.76
#4. Malik Willis, November 1, 2026
- Stats: 211 Passing Yards, 2 Passing TDs, 1 Interceptions, 2 Rushing Yards
- Game: MIA vs NWE, 19-24 Loss
- Fantasy points: 14.64
#3. Malik Willis, September 13, 2026
- Stats: 220 Passing Yards, 0 Passing TDs, 1 Interceptions, 39 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs LVR, 13-27 Loss
- Fantasy points: 16.7
#2. Malik Willis, October 11, 2026
- Stats: 137 Passing Yards, 1 Passing TDs, 2 Interceptions, 74 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs CIN, 24-31 Loss
- Fantasy points: 18.88
#1. Malik Willis, October 25, 2026
- Stats: 208 Passing Yards, 2 Passing TDs, 0 Interceptions, 37 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs NYJ, 28-25 Win
- Fantasy points: 26.02
Best running back fantasy games
#10. Kaytron Allen, November 8, 2026
- Stats: -1 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 46 Receiving Yards
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 4.5
#9. Ollie Gordon, November 8, 2026
- Stats: 55 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 9 Receiving Yards
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 6.4
#8. De'Von Achane, September 13, 2026
- Stats: 36 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 30 Receiving Yards
- Game: MIA vs LVR, 13-27 Loss
- Fantasy points: 6.6
#7. Ollie Gordon, November 1, 2026
- Stats: 69 Rushing Yards, 0 Rushing TDs
- Game: MIA vs NWE, 19-24 Loss
- Fantasy points: 6.9
#6. De'Von Achane, September 20, 2026
- Stats: 74 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 19 Receiving Yards
- Game: MIA vs SFO, 13-35 Loss
- Fantasy points: 9.3
#5. Ollie Gordon, November 15, 2026
- Stats: 76 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 39 Receiving Yards
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 11.5
#4. Ollie Gordon, September 27, 2026
- Stats: 41 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 14 Receiving Yards
- Game: MIA vs KAN, 10-24 Loss
- Fantasy points: 11.5
#3. Ollie Gordon, October 11, 2026
- Stats: 88 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs CIN, 24-31 Loss
- Fantasy points: 14.8
#2. Ollie Gordon, October 4, 2026
- Stats: 100 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs MIN, 10-15 Loss
- Fantasy points: 16.0
#1. Ollie Gordon, October 25, 2026
- Stats: 103 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs NYJ, 28-25 Win
- Fantasy points: 16.3
Best wide receiver fantasy games
#10. Caleb Douglas, November 8, 2026
- Stats: 70 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 6 Receptions, 8 Targets
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 7.0
#9. Caleb Douglas, November 15, 2026
- Stats: 71 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 8 Targets
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 7.1
#8. Kevin Coleman, October 11, 2026
- Stats: 30 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 7 Targets
- Game: MIA vs CIN, 24-31 Loss
- Fantasy points: 9.0
#7. Caleb Douglas, September 13, 2026
- Stats: 94 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 7 Targets
- Game: MIA vs LVR, 13-27 Loss
- Fantasy points: 9.4
#6. Malik Washington, November 1, 2026
- Stats: 40 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: MIA vs NWE, 19-24 Loss
- Fantasy points: 10.0
#5. Malik Washington, November 15, 2026
- Stats: 50 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 10.36
#4. Kevin Coleman, November 1, 2026
- Stats: 46 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: MIA vs NWE, 19-24 Loss
- Fantasy points: 10.6
#3. Jalen Tolbert, November 15, 2026
- Stats: 49 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 10.9
#2. Ryan Miller, September 20, 2026
- Stats: 77 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: MIA vs SFO, 13-35 Loss
- Fantasy points: 13.7
#1. Caleb Douglas, October 25, 2026
- Stats: 70 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: MIA vs NYJ, 28-25 Win
- Fantasy points: 19.0
Best tight end fantasy games
#10. Will Kacmarek, November 15, 2026
- Stats: 5 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: MIA vs IND, 22-24 Loss
- Fantasy points: 0.5
#9. Will Kacmarek, November 8, 2026
- Stats: 6 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 2 Targets
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 0.6
#8. Greg Dulcich, November 8, 2026
- Stats: 14 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 4 Targets
- Game: MIA vs DET, 9-19 Loss
- Fantasy points: 1.4
#7. Will Kacmarek, October 4, 2026
- Stats: 15 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 2 Targets
- Game: MIA vs MIN, 10-15 Loss
- Fantasy points: 1.5
#6. Greg Dulcich, September 20, 2026
- Stats: 17 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: MIA vs SFO, 13-35 Loss
- Fantasy points: 1.7
#5. Greg Dulcich, September 13, 2026
- Stats: 18 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: MIA vs LVR, 13-27 Loss
- Fantasy points: 1.8
#4. Greg Dulcich, November 1, 2026
- Stats: 43 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 6 Targets
- Game: MIA vs NWE, 19-24 Loss
- Fantasy points: 4.3
#3. Greg Dulcich, September 27, 2026
- Stats: 55 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 7 Targets
- Game: MIA vs KAN, 10-24 Loss
- Fantasy points: 5.5
#2. Greg Dulcich, October 11, 2026
- Stats: 37 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 5 Targets
- Game: MIA vs CIN, 24-31 Loss
- Fantasy points: 5.7
#1. Greg Dulcich, October 25, 2026
- Stats: 86 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 5 Targets
- Game: MIA vs NYJ, 28-25 Win
- Fantasy points: 8.6